Владельцы видеокарт RTX 30XX от Gigabyte столкнулись с неприятным браком — их адаптеры начали трескаться

Производитель не признаёт такие случаи гарантийными из-за того, что повреждения формально являются механическими — пользователям сложно доказать, что использовались комплектные подставки для предотвращения провисания карты.

Пользователь Twitter, специалист по проектированию печатных плат 0xcats, высказал своё мнение о проблеме и возможной причине.

Отзывы и фотографии пользователей подтверждают растрескивание печатных плат в области фиксатора PCIe. С увеличением размеров и веса современных видеокарт, эта часть платы подвергается значительной нагрузке.

Однако основной причиной может быть конструктивный недостаток печатных плат Gigabyte.

Gigabyte сделала более высокий вырез для фиксатора PCIe на печатных платах своих видеокарт, что создаёт участок, становящийся второстепенной точкой изгиба. Специалистам проблема известна плат уже давно.

0xcats, в свою очередь, предложил несколько идей для решения проблемы. Необходимо удалить критически важные линии передачи сигналов из области фиксатора PCIe и сократить его вырез для увеличения площади опоры. Также полезно будет усилить медью слои печатной платы фиксатора.