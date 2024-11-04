Власти США помогут Intel избежать банкротства

Политики, такие как сенатор Марк Уорнер, и представители Минторга оценивают стратегическую важность Intel как единственного американского производителя ведущих чипов. И потому рассматривают варианты поддержки.

Intel уже планирует получить $8.5 млрд в виде грантов и $11 млрд в виде займов в рамках программы CHIPS Act.

Однако, учитывая ослабленную позицию компании, в Вашингтоне задумываются о возможном слиянии Intel с конкурентами, такими как AMD или Marvell.

Хотя прямое участие государства в спасении маловероятно, его косвенная поддержка может помочь Intel сохранить лидерство в производстве полупроводников в США.

На прошлой неделе Intel сообщила о значительных убытках и увеличении числа увольнений, но представила оптимистичные прогнозы на 2025 год.