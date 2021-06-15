Компьютеры
Сегодня в 22:10

Внешний вид Windows 11 показали на скриншотах

Изображения опубликовали в Baidu
Новый пользовательский интерфейс, обновленное меню "Пуск" и многие другие изменения в десктопной операционной системе от Microsoft.

Скриншоты обновленной системы опубликовали еще до официального анонса на китайском сайте Baidu. Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен, добавив, что сами скриншоты были сделаны в профессиональной версии Windows 11.

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Проводник

Напомним, что Microsoft ранее уже объявила о том, что проведёт презентацию нового поколения Windows совсем скоро — 24 июня. Также на сайте компании появилась информация о дате окончания поддержки актуальной на сегодня Windows 10 — 14 октября 2025 года.