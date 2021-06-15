Внешний вид Windows 11 показали на скриншотах

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Внешний вид Windows 11 показали на скриншотахИзображения опубликовали в Baidu
Новый пользовательский интерфейс, обновленное меню "Пуск" и многие другие изменения в десктопной операционной системе от Microsoft.
Скриншоты обновленной системы опубликовали еще до официального анонса на китайском сайте Baidu. Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен, добавив, что сами скриншоты были сделаны в профессиональной версии Windows 11.
here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021
Напомним, что Microsoft ранее уже объявила о том, что проведёт презентацию нового поколения Windows совсем скоро — 24 июня. Также на сайте компании появилась информация о дате окончания поддержки актуальной на сегодня Windows 10 — 14 октября 2025 года.