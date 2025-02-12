Внезапно: тестовые образцы RTX 5090 и RTX 4090 имели сразу четыре 16-пиновых разъема

Сообщается, что один из прототипов этой модели был оснащен четырьмя 16-пиновыми разъемами, каждый из которых способен передавать до 600 Вт мощности.

Хотя снимков RTX 5090 в утечке нет, инсайдер Panzerlied уже заявлял ранее, что инженерные образцы нового флагмана NVIDIA имели такую же схему питания.

Также в слитых материалах есть изображения ранних видеокарт поколений Ampere и Turing, включая модели на GA102, GA104, GA107, GP104 и TU117.

Интересно, что финальные версии RTX 4090 и RTX 5090 получили лишь один 16-пиновый разъем, что может говорить о более агрессивных тестах на ранних этапах разработки.