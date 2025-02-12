Внезапно: тестовые образцы RTX 5090 и RTX 4090 имели сразу четыре 16-пиновых разъема

Опубликовано 12 февраля 2025, 07:561 мин.
Внезапно: тестовые образцы RTX 5090 и RTX 4090 имели сразу четыре 16-пиновых разъемаДо релиза дошел лишь один разъем
На китайском форуме Chiphell появились фотографии инженерных образцов видеокарт NVIDIA, включая ранние версии GeForce RTX 4090.
Сообщается, что один из прототипов этой модели был оснащен четырьмя 16-пиновыми разъемами, каждый из которых способен передавать до 600 Вт мощности.
Хотя снимков RTX 5090 в утечке нет, инсайдер Panzerlied уже заявлял ранее, что инженерные образцы нового флагмана NVIDIA имели такую же схему питания.
Также в слитых материалах есть изображения ранних видеокарт поколений Ampere и Turing, включая модели на GA102, GA104, GA107, GP104 и TU117.
Интересно, что финальные версии RTX 4090 и RTX 5090 получили лишь один 16-пиновый разъем, что может говорить о более агрессивных тестах на ранних этапах разработки.