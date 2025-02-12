Компьютеры
Опубликовано 12 февраля 2025, 07:56
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Внезапно: тестовые образцы RTX 5090 и RTX 4090 имели сразу четыре 16-пиновых разъема

До релиза дошел лишь один разъем
На китайском форуме Chiphell появились фотографии инженерных образцов видеокарт NVIDIA, включая ранние версии GeForce RTX 4090.
Внезапно: тестовые образцы RTX 5090 и RTX 4090 имели сразу четыре 16-пиновых разъема
© Chiphell

Сообщается, что один из прототипов этой модели был оснащен четырьмя 16-пиновыми разъемами, каждый из которых способен передавать до 600 Вт мощности.

Хотя снимков RTX 5090 в утечке нет, инсайдер Panzerlied уже заявлял ранее, что инженерные образцы нового флагмана NVIDIA имели такую же схему питания.

Также в слитых материалах есть изображения ранних видеокарт поколений Ampere и Turing, включая модели на GA102, GA104, GA107, GP104 и TU117.

Интересно, что финальные версии RTX 4090 и RTX 5090 получили лишь один 16-пиновый разъем, что может говорить о более агрессивных тестах на ранних этапах разработки.

Источник:Chiphell
Автор:Булат Кармак
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