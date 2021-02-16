Компьютеры
Сегодня в 14:46
Во Вьетнаме тайно майнили криптовалюту в игровом компьютерном клубе
Частично в этом оказалась виновата пандемия COVID-19
В сети появилась информация о необычном случае, связанном с миром криптовалют. Оказалось, что владельцы вьетнамского компьютерного клуба временно закрыли его для посетителей. Вместо того, чтобы радовать своих клиентов, они добывали в заведении криптовалюту.
При этом сами владельцы заведения заявили, что подобные меры — вынужденные. Как пишет Wwcftech, таким образом предприниматели пытались сохранить бизнес в период пандемии. Всё дело в том, что добыча цифровых денег в таких условиях является более прибыльным делом, чем прежний род деятельности заведения.
Что интересно, в некоторых ПК для майнинга установлены дефицитные NVIDIA RTX 3080. Журналисты выяснили, что компьютерный клуб принадлежит крупному магазину электроники. Благодаря этому оборудование для ферм достаётся владельцам по ценам ниже розничных.