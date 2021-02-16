Во Вьетнаме тайно майнили криптовалюту в игровом компьютерном клубе

При этом сами владельцы заведения заявили, что подобные меры — вынужденные. Как пишет Wwcftech, таким образом предприниматели пытались сохранить бизнес в период пандемии. Всё дело в том, что добыча цифровых денег в таких условиях является более прибыльным делом, чем прежний род деятельности заведения.