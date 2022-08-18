Восемь самых продаваемых видеокарт в России в 2022 году

Специалисты сервиса провели исследование и выяснили, какими фильтрами при выборе устройств пользовались покупатели. Оказалось, что 46% покупателей применяли фильтр «графический процессор» — в таком случае отображаются самые популярные модели графических процессоров, из которых можно выбрать необходимый. При выборе товара 19% интересовались объёмом памяти, 12% выбирали карту по производителю, и только 7% был важен бренд видеокарты.

Среди высокопроизводительных моделей большая часть пользователей заинтересована в видеокартах NVIDIA RTX серий 3060Ti, 3070, 3060 и 3070Ti.

В отношении объёма видеопамяти использовался фильтр, в котором указывались модели с 8 Гб. Такие видеокарты выбирали более 35% потенциальных покупателей, объём в 12 Гб — 19%, карты на 6 Гб — 20%, на 4 Гб – 12%. И 14% приходится на остальные объёмы видеопамяти.

Важной составляющей для видеокарты является её тип памяти. Большинство посетителей сайта, в 45% случаев, искали стандарт памяти GDDR6 — один из самых быстрых типов памяти. GDDR6X интересует 25% потенциальных покупателей, а более старый стандарт GDDR5 — 22% .

По брендам в «Ситилинк» составили рейтинг. Оказалось, что самыми востребованными являются видеокарты Palit, на втором месте — Gigabyte, третье место у MSI. А видеокарты от Nvidia приобретали в 16 раз чаще, чем от AMD, устройства этих производителей на 4 и 5 местах соответственно . Это данные за первое полугодие 2022 года.

Для стандартных и повседневных офисных задач покупатели выбирают бюджетные, не самые производительные модели. Возможностей этих устройств вполне хватает для работы в классических офисных программах и просмотра видео в FullHD. Для простых задач покупатели зачастую покупают видеокарты с невысокой частотой процессора, до 1151 МГц, с объёмом видеопамяти 2GB и разрядностью шины 64bit.

Так выглядит топ самых продаваемых бюджетных решений:

MSI,NVIDIA, GeForce 210, 1ГБ

Palit NVIDIA GeForce GT 1030, 2ГБ

ASUS NVIDIA GeForce GT 730, GT730-SL-2GD5-BRK, 2ГБ

Среди игровых видеокарт самыми востребованными оказались среднебюджетные варианты стоимостью 20-50 тысяч рублей, но в список попали и дорогие карты.

Самые продаваемые игровые видеокарты в первом полугодии 2022 года: