Вот он, кризис: рынок ПК находится в падении последние восемь кварталов

Это уже восьмой квартал подряд, когда данный сегмент показывает отрицательную динамику. Однако аналитики полагают, что рынок, возможно, достиг своего минимума и может начать рост в следующем квартале.

Apple показала наибольшее падение среди крупнейших производителей компьютеров — её поставки уменьшились на 24%. Gartner связывает это с резким ростом поставок в III квартале прошлого года, когда снабжение стабилизировалось, а студенты и преподаватели активно покупали новые ПК к началу учебного года.

В то же время HP стала единственным производителем, показавшим рост — поставки увеличились на 6,4%. Тем не менее, Lenovo сохраняет лидирующие позиции на рынке в III квартале 2023 года с долей рынка в 25%.