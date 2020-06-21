Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети

Причем, что интересно, результаты были найдены не в открытом доступе, а в скрытом - обнаружил их Rogame с ресурса HardwareLeaks. В итоге, в связи со всем вышеописанным, бенчмарк не смог адекватно определить модель видеокарты, в связи с чем в результатах упоминается лишь Generic VGA и производитель в лице NVIDIA. Помимо этого, видеокарта имеет рабочую тактовую частоту 1935 МГц и частоту памяти 6 ГГц.