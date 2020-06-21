Компьютеры
Сегодня 16:14
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети
Прирост производительности, конечно, приятно удивляет
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti были обнаружены в сети, а именно в базе данных популярного бенчмарка 3DMark.
Причем, что интересно, результаты были найдены не в открытом доступе, а в скрытом - обнаружил их Rogame с ресурса HardwareLeaks. В итоге, в связи со всем вышеописанным, бенчмарк не смог адекватно определить модель видеокарты, в связи с чем в результатах упоминается лишь Generic VGA и производитель в лице NVIDIA. Помимо этого, видеокарта имеет рабочую тактовую частоту 1935 МГц и частоту памяти 6 ГГц.
Как бы то ни было, новая видеокарта демонстрирует прирост производительности в районе 30% в сравнении с GeForce RTX 2080 Ti. А учитывая, что именно в RXT 3080 Ti ожидается примерно схожий средний прирост, можно сделать выводы о том, что именно данная видеокарта и была “пропущена” через популярный бенчмарк.