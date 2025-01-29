Все еще сидите на Windows 10? Не устанавливайте свежее обновление — оно вызывает проблему с аудиоустройствами

Опубликовано 29 января 2025, 08:071 мин.
Все еще сидите на Windows 10? Не устанавливайте свежее обновление — оно вызывает проблему с аудиоустройствамиПроблема очень узкая, но все же
Microsoft признала проблему с обновлением Windows 10 от 14 января 2025 года, которое вызывает сбой в работе USB-ЦАП.
Если вы используете такое устройство на основе драйверов USB 1.0, система может перестать воспроизводить звук, а в «Диспетчере устройств» отобразится ошибка «This device cannot start (Code 10)».
ЦАПы часто применяются для улучшения качества звука в домашних аудиосистемах, профессиональных студиях или портативных плеерах.
Однако из-за этого обновления Windows такие устройства могут перестать работать. На данный момент обходного пути нет, и Microsoft рекомендует временно отказаться от использования USB-ЦАПов и подключать аудиоустройства напрямую к материнской плате.
Компания заявила, что работает над решением проблемы и выпустит исправление в ближайшем обновлении.