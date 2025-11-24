Все очень плохо: цены на оперативную память будут расти весь 2026 год

Опубликовано 24 ноября 2025, 07:081 мин.
Все очень плохо: цены на оперативную память будут расти весь 2026 годА может и еще дольше
Рынок памяти переживает настоящий взрыв цен и ожидать скорого удешевления не приходится. Аналитики и производители предупреждают: дефицит DRAM сохранится как минимум до начала 2027 года.
Team Group и TrendForce сообщают, что баланс спроса и предложения нарушен, а особенно остро не хватает DDR4. И это держит цены аномально высокими.
Более того, в конце 2025 года прогнозы по росту цен пересмотрели в сторону повышения: цена DDR5 может взлетать на 30–50% в квартал, и 16‑гигабайтные модули подорожают с $10 до $30 к середине 2026 года.
Некоторые эксперты считают, что дефицит продлится до 2028 года, поскольку бум ИИ и обновление серверов стимулируют спрос. Другие напоминают, что цикл роста цен обычно длится 1–2 года, поэтому возможен разворот в 2026–2027 годах.
Но пока большинство прогнозов сходятся: весь 2026 год цены на память будут расти или, в лучшем случае, оставаться на высоком уровне.