Все очень плохо: цены на оперативную память будут расти весь 2026 год

Team Group и TrendForce сообщают, что баланс спроса и предложения нарушен, а особенно остро не хватает DDR4. И это держит цены аномально высокими.

Более того, в конце 2025 года прогнозы по росту цен пересмотрели в сторону повышения: цена DDR5 может взлетать на 30–50% в квартал, и 16‑гигабайтные модули подорожают с $10 до $30 к середине 2026 года.

Некоторые эксперты считают, что дефицит продлится до 2028 года, поскольку бум ИИ и обновление серверов стимулируют спрос. Другие напоминают, что цикл роста цен обычно длится 1–2 года, поэтому возможен разворот в 2026–2027 годах.

Но пока большинство прогнозов сходятся: весь 2026 год цены на память будут расти или, в лучшем случае, оставаться на высоком уровне.