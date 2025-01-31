Все очень плохо: что говорят первые обзоры о видеокарте NVIDIA RTX 5080

Единственное весомое преимущество — энергоэффективность, но с учетом высокой цены RTX 5080 это не спасает ситуацию.

По показателю стоимости fps в 4K новинка оказалась чуть лучше RTX 4080 Super, но уступает RX 7900 XTX, который при цене $900 предлагает лучшую производительность за доллар.

Обозреватели Hardware Unboxed назвали RTX 5080 не чем иным, как RTX 4080 Ti Super, критикуя NVIDIA за слабый прирост производительности. Их вывод — лучше взять RTX 4080 Super и сэкономить, не дожидаясь старта продаж новой карты.