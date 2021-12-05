Встроенная графика AMD обогнала видеокарту NVIDIA GTX 1050 Ti по производительности

Теперь же в сети появились результаты тестирования одной из моделей будущей линейки. К сожалению, его название всё ещё остаётся в тайне. Но уже известно, что новейший APU набрал в бенчмарке 3DMark Time Spy примерно 2700 баллов.

Удивительно в этом то, что разогнанная настольная видеокарта NVIDIA GTX 1050 Ti в том же тесте набирает всего лишь 2459 баллов, а процессор AMD Ryzen 7 5700G почти в два раза меньше — 1679 баллов.