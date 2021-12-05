Встроенная графика AMD обогнала видеокарту NVIDIA GTX 1050 Ti по производительности

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Встроенная графика AMD обогнала видеокарту NVIDIA GTX 1050 Ti по производительностиЗвучит как заявка на успех
В ближайшем будущем от AMD ждут анонса нового поколения гибридных процессоров — называться оно будет Rembrandt.
Теперь же в сети появились результаты тестирования одной из моделей будущей линейки. К сожалению, его название всё ещё остаётся в тайне. Но уже известно, что новейший APU набрал в бенчмарке 3DMark Time Spy примерно 2700 баллов.
Удивительно в этом то, что разогнанная настольная видеокарта NVIDIA GTX 1050 Ti в том же тесте набирает всего лишь 2459 баллов, а процессор AMD Ryzen 7 5700G почти в два раза меньше — 1679 баллов.
Отметим, что в сети до сих пор нет дополнительных сведений о новом поколении APU AMD. Но уже тот факт, что Rembrandt показывает подобные результаты, делает свежий гибридный процессор компании одним из самых ожидаемых технологических прорывов последнего времени.
Источник: 3DCenter