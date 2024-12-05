Встроенная графика становится все популярнее, в то время как к игровым решениям интерес теряется

В то же время интерес к дискретным решениям (dGPU) снижается.

Всего было поставлено 73.6 млн графических процессоров, из которых значительную долю составляют iGPU. Особенно выросли поставки графики для ноутбуков (+5.9%), тогда как настольные решения упали на 5.6%.

В сегменте процессоров AMD опередила Intel, увеличив поставки на 15% на фоне снижения у конкурента на 12%.

Продажи дискретных видеокарт зафиксировали значительное падение — всего 7.1 млн единиц за квартал, что значительно ниже уровней 2022 и 2023 годов.

Это связано с ожиданиями нового поколения GPU от NVIDIA, чья доля в сегменте игровых устройств также сокращается.