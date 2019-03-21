Встроенная графика в новых процессорах Intel для ноутбуков сравнялась по скорости с младшими NVIDIA GeForce

Готовящиеся к выходу 10-нанометровые процессоры Intel под кодовым названием Ice Lake получат интегрированную графику Gen11 с высокой производительностью. Об этом свидетельствует информация, которой поделился таиландский блогер Tum Apisak, известный регулярными утечками.

В тесте Ashes of the Singularity неназванный процессор Intel с четырьмя ядрами и интегрированным GPU выдал производительность на уровне видеокарты NVIDIA GeForce GeForce MX130. Для сравнения, графика Intel UHD 620 выдаёт результаты примерно вдвое ниже.

Напомним, компания Intel рассказала немного о 10-нанометровых чипах Ice Lake ещё на январской выставке CES 2019. Процессоры Ice Lake предлагают большое количество изменений и улучшений по сравнению с предшественниками. Процессоры используют новую архитектуру Sunny Cove, поддерживают такие новейшие технологии, как Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 (802.11ax) и ускорение глубокого обучения DL Boost.

Первыми в семействе процессоров Ice Lake станут мобильные мощные, но энергоэффективные Ice Lake-U с потреблением всего 15 Вт. Они придут на смену 14-нм чипам Whiskey Lake-U. Процессоры получат четыре ядра Sunny Cove с поддержкой Hyper-Threading и графику Gen11, память с пропускной способностью 50 ГБ/с.

Ноутбуки на основе мобильных процессоров Ice Lake ожидаются к рождественскому сезону продаж 2019 года. Десктопные и серверные Ice Lake ожидаются позднее.