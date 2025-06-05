Встроенную графику в процессоре Intel разогнали до рекордных 4.25 ГГц

Для достижения этого результата потребовалось экстремальное охлаждение — жидкий азот и температура -170 °C, а также напряжение 1.7 В.

По умолчанию встроенная графика Arrow Lake работает на частоте около 2 ГГц, но энтузиаст сумел поднять множитель GT до 85x, используя материнскую плату Asus ROG Z890 Apex и помощь оверклокера Shamino.

На частоте 3.9 ГГц, более стабильной для бенчмарков, прирост оказался впечатляющим: в Counter-Strike 2 частота кадров выросла с 50 до 86 fps, а в Black Myth: Wukong — с 25 до 42 fps. В Novabench встроенная графика показала удвоение производительности по сравнению с базовым уровнем.

Однако подобные эксперименты — это шоу, а не практическое решение: обычным пользователям такой разгон недоступен из-за затрат на LN2 и риска для железа. Тем не менее, это яркий пример потенциала интегрированной графики Intel нового поколения.