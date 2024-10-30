Всё, как раньше: Apple оставила порт зарядки Magic Mouse внизу

Речь идёт о расположении зарядного порта на нижней стороне Magic Mouse. Apple обновила модельный ряд, заменив зарядный порт Lightning на USB-C. Но пользователям по-прежнему придётся переворачивать мышь к верху дном для зарядки устройства.

Apple даже похвасталась новой Magic Mouse, показав 3D-рендеры, нарисованные в дополненной реальности. На этих изображениях нарочито подчёркнут момент с находящимся снизу зарядным разъёмом.