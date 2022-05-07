Всё по Задорнову: какими паролями защищают приложения американцы

Эксперты указали на опасность такой практики, потому что найти данные о питомцах, в том числе их клички, можно в соцсетях. Оказалось, что в среднем 39% пользователей в США используют в качестве паролей клички своих питомцев, а в возрастной группе 35-44 года, таких пользователей становится 50%.

Также сообщается, что 59% хозяев опубликовали в интернете фото своих домашних животных, 48% указали кличку своего питомца в соцсетях, а 36% тех, кто указал имена питомцев, имеют не менее 500 подписчиков.