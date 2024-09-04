Второе поколение Intel Core Ultra будет гораздо быстрее провальных Ryzen 9000

Опубликовано 04 сентября 2024, 09:191 мин.
Второе поколение Intel Core Ultra будет гораздо быстрее провальных Ryzen 9000Первые бенчмарки процессоров Arrow-Lake-S обнадёживают
Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K, готовящийся к выходу на рынок, демонстрирует впечатляющие результаты в тестах Geekbench 6.
Судя по ним, Intel готовит серьёзного конкурента для AMD Ryzen 9000. В многозадачном режиме детище «синих» набрало 23 376 баллов, что на 14% выше, чем у «красных». Их процессор показал около 20 550 баллов.
В однопоточном тесте разрыв между ними минимален — всего 2%, но Intel всё же лидирует.
Кроме того, новый процессор линейки Core Ultra значительно превосходит своего предшественника — Core i9-14900K — показывая улучшение на 11% в однопоточном и на 12% в многопоточном режиме.
Отметим, что Intel Core Ultra 9 285K оснащён 24 ядрами с тактовой частотой до 5.7 ГГц и поддержкой памяти DDR5-7200.