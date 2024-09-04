Второе поколение Intel Core Ultra будет гораздо быстрее провальных Ryzen 9000

Судя по ним, Intel готовит серьёзного конкурента для AMD Ryzen 9000. В многозадачном режиме детище «синих» набрало 23 376 баллов, что на 14% выше, чем у «красных». Их процессор показал около 20 550 баллов.

В однопоточном тесте разрыв между ними минимален — всего 2%, но Intel всё же лидирует.