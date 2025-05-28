Введен новый стандарт качества 80 PLUS Ruby для БП мощностью до 5500 Вт

Он требует как минимум 90% энергоэффективности при нагрузке от 5% до 100%, а при 50% — до 96,5%. Новый стандарт ориентирован на дата-центры и ИИ-инфраструктуру, где критична каждая потеря ватт-часа.

Сертификацией занимается компания CLEAResult. По их данным, Ruby демонстрирует эффективность на уровнях 230V, 277V, 380V и 480V — как в AC, так и в DC-нагрузке. Для сравнения: предыдущий топовый уровень Titanium требовал 94% на 50% нагрузки.