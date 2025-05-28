Введен новый стандарт качества 80 PLUS Ruby для БП мощностью до 5500 Вт

Введен новый стандарт качества 80 PLUS Ruby для БП мощностью до 5500 ВтЖдем подобных решений для домашних ПК
Он требует как минимум 90% энергоэффективности при нагрузке от 5% до 100%, а при 50% — до 96,5%. Новый стандарт ориентирован на дата-центры и ИИ-инфраструктуру, где критична каждая потеря ватт-часа.
Сертификацией занимается компания CLEAResult. По их данным, Ruby демонстрирует эффективность на уровнях 230V, 277V, 380V и 480V — как в AC, так и в DC-нагрузке. Для сравнения: предыдущий топовый уровень Titanium требовал 94% на 50% нагрузки.
Первым производителем, заявившим о поддержке нового стандарта, стала Delta Electronics. Компания представила 5500-ваттный серверный блок питания, сертифицированный по Ruby, и утверждает, что достигла энергоэффективности до 97,5% — рекордный показатель в сегменте.
Ruby поднимает планку для индустрии и задает ориентир для будущих решений в области энергоэффективности.