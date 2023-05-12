Вы не знали, а все майские праздники Россию атаковали хакеры

По информации, количество DDoS-атак на сферу культуры на период майских праздников выросло на 62%, на сервисы бронирования билетов и отелей — на 36%, на транспортные системы — на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что наибольшее количество эффективных DDoS-атак пришлось на День Победы.