Вы не знали, а все майские праздники Россию атаковали хакеры

Вы не знали, а все майские праздники Россию атаковали хакерыОсобенно на 9 мая
Компания StormWall, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила об активизации хактивистов так называемой IT-армии Украины на майские праздники. С 1 по 9 мая на российские учреждения культуры, сервисы по бронированию билетов и транспортные системы были организованы мощные DDoS-атаки.
По информации, количество DDoS-атак на сферу культуры на период майских праздников выросло на 62%, на сервисы бронирования билетов и отелей — на 36%, на транспортные системы — на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что наибольшее количество эффективных DDoS-атак пришлось на День Победы.
Хактивисты снова удивили своей изобретательностью. В этот раз они выбрали организации, которые обеспечивали отдых россиян во время майских праздников и смогли организовать разрушительные атаки. Мы уже предупреждали российские компании, что даже во время праздников необходимо следить за атаками на ресурсы организации, чтобы избежать проблем.