Выбираете новую видеокарту? Эксперты перечислили лучшие модели на ноябрь 2022 года

Выбираете новую видеокарту? Эксперты перечислили лучшие модели на ноябрь 2022 годаЕсть варианты и от NVIDIA, и от AMD
С анонса линейки видеокарт NVIDIA Ada Lovelace прошло достаточно много времени. Компания уже успела выпустить аж две модели — RTX 4080 и 4090.
На фоне этого наши коллеги из издания Tom's Hardware решили выяснить, какие видеоадаптеры самые лучшие на сегодняшний день. Разумеется, на первом месте расположилась самая-самая модель NVIDIA — RTX 4090.
Эксперты назвали её лучшей «как для геймеров, так и для создателей контента». Она идеально подходит для 4К-гейминга на самых высоких настройках графики. Это делает модель безальтернативным вариантом для тех, кто хочет иметь лучшее.
tomshardware.com
Если говорить о прошлом поколении видеоадаптеров «зелёных», то в нём лучшей моделью признали RTX 3080. Способствовало этому и её невысокая цена в нынешних реалиях, и способность запускать игры на максималках в 2K (а некоторые и 4К).
Среди видеоускорителей AMD была выделена Radeon RX 6800 XT. Ей в плюсы записали большое количество видеопамяти, а также приспособленность к 2K и 4K. Модель Radeon RX 6700 XT назвали одной из лучших по соотношению цена/производительность.