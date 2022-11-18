Выбираете новую видеокарту? Эксперты перечислили лучшие модели на ноябрь 2022 года

На фоне этого наши коллеги из издания Tom's Hardware решили выяснить, какие видеоадаптеры самые лучшие на сегодняшний день. Разумеется, на первом месте расположилась самая-самая модель NVIDIA — RTX 4090.

Эксперты назвали её лучшей «как для геймеров, так и для создателей контента». Она идеально подходит для 4К-гейминга на самых высоких настройках графики. Это делает модель безальтернативным вариантом для тех, кто хочет иметь лучшее.