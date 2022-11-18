Компьютеры
14:18, 18 ноября 2022
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Выбираете новую видеокарту? Эксперты перечислили лучшие модели на ноябрь 2022 года

Есть варианты и от NVIDIA, и от AMD

С анонса линейки видеокарт NVIDIA Ada Lovelace прошло достаточно много времени. Компания уже успела выпустить аж две модели — RTX 4080 и 4090.

Выбираете новую видеокарту? Эксперты перечислили лучшие модели на ноябрь 2022 года

На фоне этого наши коллеги из издания Tom's Hardware решили выяснить, какие видеоадаптеры самые лучшие на сегодняшний день. Разумеется, на первом месте расположилась самая-самая модель NVIDIA — RTX 4090.

Эксперты назвали её лучшей «как для геймеров, так и для создателей контента». Она идеально подходит для 4К-гейминга на самых высоких настройках графики. Это делает модель безальтернативным вариантом для тех, кто хочет иметь лучшее.

Выбираете новую видеокарту? Эксперты перечислили лучшие модели на ноябрь 2022 года

tomshardware.com

Если говорить о прошлом поколении видеоадаптеров «зелёных», то в нём лучшей моделью признали RTX 3080. Способствовало этому и её невысокая цена в нынешних реалиях, и способность запускать игры на максималках в 2K (а некоторые и 4К).

Среди видеоускорителей AMD была выделена Radeon RX 6800 XT. Ей в плюсы записали большое количество видеопамяти, а также приспособленность к 2K и 4K. Модель Radeon RX 6700 XT назвали одной из лучших по соотношению цена/производительность.

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