Компьютеры
22:39, 22 ноября 2022
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Выглядит и ощущается как Windows 11, но основана на Android 12 — представлена новая бесплатная операционная система

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Создатели аналога Raspberry Pi из Shenzhen Xunlong представили свою новую операционную систему. Называется она Orange Pi OS, а её отличительной особенностью стало сочетание несочетаемого.

Выглядит и ощущается как Windows 11, но основана на Android 12 — представлена новая бесплатная операционная система

Так, несмотря на то, что основана система на одной из вариаций Linux, выглядит и ощущается она как новейшая Windows 11. Причём одна из модификаций Orange Pi OS и вовсе является видеоизменённым Android 12.

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Фото: cnx-software.com

Именно эта версия доступна пользователям уже сейчас. Правда, загружена она не на сервера компании-разработчика, на Google Диск. Так что доступность ОС в момент чтения вами этого материала мы гарантировать не можем.

Версии же Orange Pi OS на базе Arch Linux и Open Harmony ожидаются в 2023 году.

Источник:CNX Software
Теги:
#Windows 11
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#Android 12
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#LINUX
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