Выглядит и ощущается как Windows 11, но основана на Android 12 — представлена новая бесплатная операционная система

22:39, 22 ноября 2022
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Выглядит и ощущается как Windows 11, но основана на Android 12 — представлена новая бесплатная операционная системаИдеальное предложение
Создатели аналога Raspberry Pi из Shenzhen Xunlong представили свою новую операционную систему. Называется она Orange Pi OS, а её отличительной особенностью стало сочетание несочетаемого.
Так, несмотря на то, что основана система на одной из вариаций Linux, выглядит и ощущается она как новейшая Windows 11. Причём одна из модификаций Orange Pi OS и вовсе является видеоизменённым Android 12.
Именно эта версия доступна пользователям уже сейчас. Правда, загружена она не на сервера компании-разработчика, на Google Диск. Так что доступность ОС в момент чтения вами этого материала мы гарантировать не можем.
Версии же Orange Pi OS на базе Arch Linux и Open Harmony ожидаются в 2023 году.