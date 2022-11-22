Выглядит и ощущается как Windows 11, но основана на Android 12 — представлена новая бесплатная операционная система

Именно эта версия доступна пользователям уже сейчас. Правда, загружена она не на сервера компании-разработчика, на Google Диск. Так что доступность ОС в момент чтения вами этого материала мы гарантировать не можем.

Версии же Orange Pi OS на базе Arch Linux и Open Harmony ожидаются в 2023 году.