Выход новой флагманской видеокарты NVIDIA 3090 Ti отложили из-за крупного брака

Теперь же стало известно, что изначально релиз планировался на 27 января 2022 года. Но теперь сроки было решено подвинуть. Причиной тому выступили проблемы на аппаратном уровне уже произведённых экземпляров видеокарты.

Так как подобное невозможно исправить обновлением софта, NVIDIA решила отложить запуск RTX 3090 Ti, пока что на неопределённый срок. Компания, по данным инсайдеров, даже обратилась к партнёрам с просьбой приостановить производство видеокарты.

Ещё одной проблемой, которую удалось обнаружить специалистам компании, оказался сбой в работе BIOS.

Напомним, что в основу RTX 3090 Ti лёг GPU GA102-350 с 10 752 ядрами CUDA. Объём видеопамяти карты — 24 ГБ.