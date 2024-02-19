Выпущена сборка Windows 10, которую можно установить за 1.5 минуты

Это поразительное достижение было продемонстрировано Windows-энтузиастом и техническим гением NTDev в недавно опубликованном видео на YouTube.

В видео показан процесс установки специально оптимизированной версии Windows 10, созданной самим NTDev, которая называется Tiny10.

Со момента старта установки до полного запуска рабочего стола операционной системы прошло всего 104 секунды.

Хотя это немного больше, чем обещанные им же 100 секунд, но все равно — это внушительный результат по сравнению с обычной установкой Windows 10, которая может занимать от 20 до 30 минут.

NTDev достиг столь впечатляющего результата благодаря оптимизации Tiny10 и использованию самых быстрых SSD и оперативной памяти.

Он также предложил идею организации соревнований по скорости установки Windows 10 для широкой публики, где бы использовались стандартные образы установщиков и правила исключали бы использование виртуализации и других специальных методов.