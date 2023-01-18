Выпустит ли Apple мини-компьютер Mac mini в новом корпусе

Но в то же время, дизайн устройства не претерпел каких-то изменений в сравнении с прошлым поколением. Более того — дизайн Mac mini остаётся плюс-минус одинаковым вот уже как 10 лет.

По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, девайс не получит нового внешнего вида и в ближайшее время. Специалист заявил, что согласно его прогнозам, Mac mini как минимум до 2025 года не будет иметь нового дизайна. То есть следующее поколение будет выглядеть так же, как представленное сегодня.

Напомним, что помимо портативного Mac, Apple также анонсировала обновлённые MacBook 14” и 16” на базе новейших M2 Pro и M2 Max.