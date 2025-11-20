Вышел Blender 5.0 и отказался от поддержки множества старых видеокарт AMD и NVIDIA

Главные нововведения — новая цветовая система с поддержкой HDR и широких цветовых пространств, обновлённый интерфейс, переработанный видеоредактор и улучшенные рендеры Cycles и EEVEE.

При этом разработчики ужесточили требования к GPU. Проект отказался от поддержки старого оборудования уровня NVIDIA GTX 400–700 и ранних поколений AMD GCN.

Теперь для полноценной работы необходимы видеокарты NVIDIA начиная с 900 (Compute Capability 5.0 и выше), AMD — с RDNA1, а также Intel Arc. Старые GPU смогут запускать Blender, но Cycles будет работать только на CPU.