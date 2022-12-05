Вышел Linux, напичканный российским софтом и с сертификатом Минцифры

Разработчики рассказали, что их проект в первую очередь ориентирован на российскую аудиторию. Для этого в неё был добавлен различный софт, написанный компаниями из России. Например, вместо базового для Linux браузера Firefox, здесь установлен Яндекс.Браузер.

При этом дистрибутив поддерживает работу с репозиториями на российских серверах и имеет сертификат Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это тот самый, который позволяет работать с российскими веб-ресурсами.