Вышла дешевая механическая клавиатура Lenovo за $14

Новинка доступна в четырех цветах: Sakura White, Obsidian Black, Elegant Pink и Sky Blue. MK9 имеет 98-клавишную раскладку и Gasket-структуру, что делает ее на 20% компактнее традиционных клавиатур.

Двухцветные литые под давлением колпачки клавиш повышают их долговечность. Красные переключатели клавиатуры обеспечивают плавный набор текста и отличную тактильную отдачу, с ресурсом до 20 млн нажатий.

Звукоизоляционная подушка из PET делает клавиатуру тише, что подходит для офиса.