Вышла дешевая механическая клавиатура Lenovo за $14

Вышла дешевая механическая клавиатура Lenovo за $14С красными свитчами
Новинка доступна в четырех цветах: Sakura White, Obsidian Black, Elegant Pink и Sky Blue. MK9 имеет 98-клавишную раскладку и Gasket-структуру, что делает ее на 20% компактнее традиционных клавиатур.
Двухцветные литые под давлением колпачки клавиш повышают их долговечность. Красные переключатели клавиатуры обеспечивают плавный набор текста и отличную тактильную отдачу, с ресурсом до 20 млн нажатий.
Звукоизоляционная подушка из PET делает клавиатуру тише, что подходит для офиса.
MK9 использует интерфейс Type-C с отсоединяемым кабелем для удобства транспортировки. Двухступенчатая подставка позволяет регулировать высоту, а балансировочный стержень улучшает стабильность больших клавиш.
Клавиатура оснащена регулятором громкости и функцией быстрого отключения звука.