Вышла материнская плата с встроенным 8-ядерным RISC-V процессором — Milk-V Titan

В основе платы лежит чип UltraRISC UR-DP1000, выполненный по техпроцессу 12 нм. Он работает на частоте до 2 ГГц, поддерживает двухканальную DDR4 ECC-память, 24 линии PCIe 4.0 и потребляет до 30 Вт.

Плата поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200, накопители с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и имеет разъём PCIe 4.0 x16 для видеокарты или других карт расширения. Также доступны 4 порта USB 3.2, USB Type-C, гигабитный Ethernet и разъёмы для подключения кнопок корпуса.

Среди поддерживаемых ОС — Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, Deepin и OpenKylin. Благодаря формату mini-ITX, плата совместима с компактными корпусами.

Цена новинки составит $279, но ранние покупатели могут получить скидку в $50. Это одно из самых доступных решений на архитектуре RISC-V для энтузиастов Linux и разработчиков.