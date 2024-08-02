Вышла отечественная Astra Linux 1.8: новый дизайн, усиленная безопасность и свежайшие ядра

Astra Linux 1.8 основана на Debian 12 (Bookworm) и имеет обновленную структуру репозиториев, разделенных на Main и Extended. В Main включены сертифицированные компоненты, а в Extended — средства разработки и дополнительные пакеты.

Система использует два ядра: Linux 6.1 LTS и Linux 6.1 STS. Установка ОС стала проще, а режим Live CD позволяет протестировать систему до установки.

Процесс обновления с версии 1.7 до 1.8 автоматизирован и сохраняет личные данные в домашней папке, что позволяет откатиться в случае ошибок.