Вышла первая версия браузера Microsoft Edge без поддержки Windows старее «десятки»

Сообщается, что редмондцы выпустили тестовую сборку программы, которая не поддерживает фирменную ОС Microsoft старее Windows 10. А это значит, что пользователи Windows 7, 8 и 8.1 должны либо обновить систему, либо перейти на другой браузер.

Что интересно, стабильные версии других браузеров на базе Chromium, скорее всего, также откажутся от поддержки этих операционных систем уже в начале 2023 года. Ожидается, что случится это после того как Microsoft завершит программу расширенных обновлений безопасности для Windows 7.

Напомним, что по последним данным на долю Windows 7 приходится 10,24% всех компьютеров, работающих под управлением ОС от MIcrosoft. В свою очередь, доля Windows 8.1 составляет 2,54%.