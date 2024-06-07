Вышла сильно урезанная версия Windows 11 на базе Enterprise 24H2

Она известна как nano11 и предназначена для пользователей старых и маломощных ПК, которые не справляются с полноценной Windows 11.

Ключевыми особенностями nano11 являются уменьшенный размер установщика, который составляет примерно половину от оригинала, а также удаление браузера Edge и значительной части папки WinSxS.

Для тех, кто не знаком, WinSxS хранит несколько версий системных файлов, обеспечивая совместимость и стабильность ОС при обновлениях и других сервисах.

Однако, у этой версии есть и минусы. Например, из nano11 удален Windows Defender, что требует от пользователей особой осторожности при работе с системой. Это особенно важно для тех, кто использует системы с ценными данными.

Выбор в пользу nano11 может быть оправдан для владельцев старых компьютеров, которым нужна современная операционная система с минимальными системными требованиями.