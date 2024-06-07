Компьютеры
Опубликовано 07 июня 2024, 07:01
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Вышла сильно урезанная версия Windows 11 на базе Enterprise 24H2

Своего пользователя такая версия точно найдет
Microsoft выпустила сильно урезанную версию Windows 11 на базе Enterprise 24H2.
Вышла сильно урезанная версия Windows 11 на базе Enterprise 24H2
© Neowin

Она известна как nano11 и предназначена для пользователей старых и маломощных ПК, которые не справляются с полноценной Windows 11.

Ключевыми особенностями nano11 являются уменьшенный размер установщика, который составляет примерно половину от оригинала, а также удаление браузера Edge и значительной части папки WinSxS.

Для тех, кто не знаком, WinSxS хранит несколько версий системных файлов, обеспечивая совместимость и стабильность ОС при обновлениях и других сервисах.

Однако, у этой версии есть и минусы. Например, из nano11 удален Windows Defender, что требует от пользователей особой осторожности при работе с системой. Это особенно важно для тех, кто использует системы с ценными данными.

Выбор в пользу nano11 может быть оправдан для владельцев старых компьютеров, которым нужна современная операционная система с минимальными системными требованиями.

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
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#Windows 11
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