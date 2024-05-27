Вышла специальная версия Windows 11, которая может работать даже без DirectX

Теперь ОС может работать даже на устаревших видеокартах, поддерживающих DirectX 10 или вовсе без него, а также не требует обязательной поддержки TPM и Secure Boot.

Windows 11 IoT Enterprise — это версия Windows Enterprise для специализированных устройств, таких как банкоматы и терминалы оплаты. Она рассчитана на стабильную и долгосрочную работу.

Таким образом, у Microsoft появилась версия операционки, которая способна работать на устройствах с минимальным объемом оперативной памяти. Также поддерживаются процессоры Qualcomm, помимо AMD, Intel и NXP.

Microsoft предлагает два канала лицензирования: общий (GAC) и долгосрочной поддержки (LTSC). Версия LTSC обеспечивает 10-летний цикл обновлений.