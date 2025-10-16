Вышла tiny11 25H2 — облегченная версия Windows 11 без ограничений и «мусора»

Эта сборка избавлена от большинства системных ограничений и лишних компонентов, благодаря чему работает значительно быстрее и подходит даже для старых компьютеров.

После завершения поддержки Windows 10 миллионы пользователей столкнулись с тем, что их ПК не соответствуют требованиям Windows 11. Tiny11 решает эту проблему: система запускается без TPM, Secure Boot и обязательной учётной записи Microsoft, сохраняя при этом ключевые функции оригинала.

Разработчик удалил предустановленные сервисы и приложения, снизив нагрузку на память и процессор. В результате tiny11 занимает меньше места и отличается более отзывчивой работой.

Для энтузиастов также доступна версия tiny11 Core, в которой объём установки уменьшен вдвое, но отключены обновления Windows — она подходит для виртуальных машин и тестов.

Создатели подчёркивают, что сборка формируется при помощи официальных инструментов Microsoft, а значит, её можно создать самостоятельно с помощью утилиты tiny11 builder.