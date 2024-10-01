Компьютеры
Опубликовано 01 октября 2024, 08:15
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Вышла версия Windows 11 24H2, которая не требует входа в Microsoft-аккаунт

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Microsoft выпустила версию Windows 11 24H2, которая стала доступна для OEM-производителей и пользователей, предпочитающих устанавливать системы самостоятельно.
Вышла версия Windows 11 24H2, которая не требует входа в Microsoft-аккаунт
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Главное нововведение этой версии — возможность установки операционной системы без обязательной привязки к учётной записи Microsoft.

Как сообщает Windows Latest, пользователи могут обойти требование к сети и учётной записи, используя команду OOBE\BypassNRO, что позволяет настроить систему с локальным аккаунтом.

Кроме того, Windows 11 24H2 автоматически включает шифрование BitLocker при новой установке, хотя эту функцию можно отключить вручную в настройках системы.

Ожидается, что официальный релиз обновления произойдёт в ближайшие недели. Microsoft уже начала подготовку драйверов и ISO-файлов для OEM.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
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