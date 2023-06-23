Вышла Windows-версия браузера от создателей защищающего от рекламы поисковика DuckDuckGo

«DuckDuckGo для Windows», выделяется всё той же фокусировкой на защите конфиденциальности пользователей. Браузер блокирует трекеры до их загрузки, что позволяет сократить расходы на передачу данных до 60% по сравнению с Google Chrome.

И хоть в браузере пока нет поддержки расширений, он предлагает встроенные функции для блокировки рекламы, управления паролями и просмотра YouTube с минимальным отслеживанием и рекламой.

Браузер также предоставляет пользователю возможность включать и отключать различные типы защиты для отдельных веб-страниц.

В DuckDuckGo отметили, что Windows-версия их приложения была полностью разработан внутри компании, а потому она не является форком или надстройкой других браузеров.