Вышло срочное обновление Windows 10 для защиты от новейшего вируса

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Вышло срочное обновление Windows 10 для защиты от новейшего вирусаКомпания призвала всех пользователей обновить систему
Компания Microsoft выпустила обновление, исправляющее 0-day уязвимость в Windows 10. Обновление исправляет опасность, в силу которой хакеры могут получить права администратора в локальной системе.
Microsoft призвала всех пользователей срочно обновить систему, чтобы обезопасить личные данные от возможного воровства. Как отмечается, такие призывы основаны не на пустом месте: эту уязвимость уже используют серьёзные хакерские группировки для атак на компьютерные системы.
О уязвимости Microsoft сообщил «белый» хакер, исследователь под ником RyeLv. При этом учредитель и гендиректор компании Privacy Piiano Гил Дабой поспешил заявить, что эту уязвимость он обнаружил ещё два года назад, но не сообщил о находке Microsoft по причине того, что компания задерживала оплату другой его работы.
Источник: Bleeping Computer