Вышло срочное обновление Windows 10 для защиты от новейшего вируса

Microsoft призвала всех пользователей срочно обновить систему, чтобы обезопасить личные данные от возможного воровства. Как отмечается, такие призывы основаны не на пустом месте: эту уязвимость уже используют серьёзные хакерские группировки для атак на компьютерные системы.

О уязвимости Microsoft сообщил «белый» хакер, исследователь под ником RyeLv. При этом учредитель и гендиректор компании Privacy Piiano Гил Дабой поспешил заявить, что эту уязвимость он обнаружил ещё два года назад, но не сообщил о находке Microsoft по причине того, что компания задерживала оплату другой его работы.