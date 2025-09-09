Компьютеры
Опубликовано 09 сентября 2025, 08:39
1 мин.

Wccftech собрал лучшие процессоры для Radeon RX 9060 XT


Wccftech собрал список лучших процессоров, которые подходят для видеокарты Radeon RX 9060 XT.
© Wccftech

Эта модель с 16 ГБ памяти считается оптимальной для игр в 1080p и даже в 1440p, а выбор CPU напрямую влияет на итоговый fps.

Лучшим вариантом назван AMD Ryzen 5 9600X — энергоэффективный 6-ядерный чип на архитектуре Zen 5 с отличным соотношением цены и производительности.

В качестве альтернативы можно рассмотреть Intel Core i5-14600K: он мощнее в многопотоке, но прожорливее и работает на старой платформе.

В среднем сегменте выделяется Ryzen 5 7600X3D с 3D V-Cache — один из самых быстрых процессоров для игр. Для тех, кто хочет большего запаса на будущее, лучше взять Ryzen 7 7800X3D.

Бюджетным выбором стал Intel Core i5-14400F — он дешевле $150 и обеспечивает достойный уровень fps без серьезных компромиссов.

Авторы отмечают, что RX 9060 XT не требует топовых CPU, а шесть ядер с поддержкой многопоточности в 2025 году — это минимальный комфортный уровень. Всё зависит от бюджета и планов по апгрейду.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
