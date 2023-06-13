WD начал рассылать предупреждения об износе жёстких дисков спустя 3 года работы. При любом «пробеге»

То есть маркируются диски без выработки ресурса, а только по временному периоду, что и вызвало возмущение многих пользователей, воспринявших это как навязчивую рекламу новых устройств.

Пользователи начали объяснять своё недовольство и недоумение тем, что их жёсткие диски Western Digital NAS автоматически получили предупреждающую надпись даже в DiskStation Manager (DSM) компании Synology. В Synology подтвердили, что «возрастная» маркировка исходит именно от WD — результат мониторинга дисков фирменной технологией вендора Western Digital Device Analytics (WDDA).