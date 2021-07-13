WD ускорила SSD-накопитель через обновление прошивки

Учитывая, что данная модель является одной из самых быстрых на рынке, проблема была очень серьёзной.

В итоге производитель всё же решил её, выпустив специальное обновление прошивки — 613200WD. После её установки, у одного из пользователей накопитель стал развивать при записи скорость до 5115,11 Мб/с, в то время как на предыдущей версии это значение не превышало 2821,63 Мб/с.