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Компьютеры
Опубликовано 04 октября 2010, 19:49

Western Digital готовит линейку жестких дисков емкостью 3 Тб в октябре

В то время как Seagate Technology минувшим летом отметилась выпуском 3,5-дюймового внешнего винчестера FreeAgent GoFlex Desk, чья емкость достигает целых 3 Тб, в ассортименте ее основного конкурента компании Western Digital пока что нет подобных предложений. Впрочем, это отставание может быть ликвидировано уже в скором времени.

Western Digital

Western Digital

Согласно данным ресурса Tech ARP, в планах Western Digital значится анонс собственной линейки жестких дисков объемом в 3 Тб, а состояться это событие может в середине текущего месяца. Предполагается, что в будущую линейку войдут внутренние и внешние винчестеры, а также медиаплеер серии WD Elements Play и новейший медиапроигрыватель WD TV Live Hub соответствующей емкости.

Некоторые из этих решений (к примеру, модели в серии Caviar Green) могут стать доступными уже в день анонса, а поставки остальных продуктов с емкостью 3 Тб, как полагают, начнутся к концу года. О стоимости новинок пока не сообщается.

Источник новости: Tech ARP

Автор:Новостная служба Ferra
Теги:
#SEAGATE
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