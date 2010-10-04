Western Digital готовит линейку жестких дисков емкостью 3 Тб в октябре
В то время как Seagate Technology минувшим летом отметилась выпуском 3,5-дюймового внешнего винчестера FreeAgent GoFlex Desk, чья емкость достигает целых 3 Тб, в ассортименте ее основного конкурента компании Western Digital пока что нет подобных предложений. Впрочем, это отставание может быть ликвидировано уже в скором времени.
Согласно данным ресурса Tech ARP, в планах Western Digital значится анонс собственной линейки жестких дисков объемом в 3 Тб, а состояться это событие может в середине текущего месяца. Предполагается, что в будущую линейку войдут внутренние и внешние винчестеры, а также медиаплеер серии WD Elements Play и новейший медиапроигрыватель WD TV Live Hub соответствующей емкости.
Некоторые из этих решений (к примеру, модели в серии Caviar Green) могут стать доступными уже в день анонса, а поставки остальных продуктов с емкостью 3 Тб, как полагают, начнутся к концу года. О стоимости новинок пока не сообщается.
Источник новости: Tech ARP