Western Digital готовит линейку жестких дисков емкостью 3 Тб в октябре

Согласно данным ресурса Tech ARP, в планах Western Digital значится анонс собственной линейки жестких дисков объемом в 3 Тб, а состояться это событие может в середине текущего месяца. Предполагается, что в будущую линейку войдут внутренние и внешние винчестеры, а также медиаплеер серии WD Elements Play и новейший медиапроигрыватель WD TV Live Hub соответствующей емкости.

Некоторые из этих решений (к примеру, модели в серии Caviar Green) могут стать доступными уже в день анонса, а поставки остальных продуктов с емкостью 3 Тб, как полагают, начнутся к концу года. О стоимости новинок пока не сообщается.

Источник новости: Tech ARP