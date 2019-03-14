Western Digital представила свой флагманский SSD для России

Компания Western Digital представила в России свой флагманский твердотельный накопитель WD Black SN750 NVMe SSD. Он предназначен для игровых компьютеров и мощных систем.

Накопитель представлен моделями ёмкостью 250 и 500 ГБ, а также 1 и 2 ТБ. В нём используется 64-слойная память 3D NAND. Модуль имеет форм-фактор M.2 2280 и использует интерфейс PCIe Gen3 х4. Он может быть оснащён радиатором. Скорость варьируется в зависимости от модели от 3100 до 3470 МБ/с для последовательного чтения и от 1600 до 3000 МБ/с для последовательной записи.

Максимальное количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) при произвольном чтении блоками по 4 КБ — от 220 до 515 тысяч, при произвольной записи — 180 до 560 тысяч.

Продажи WD Black SN750 NVMe SSD в России начнутся 15 марта 2019 года. Цены составляют 80, 130, 250 и 500 долларов за 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.