Western Digital представила жёсткий диск ёмкостью 368 ТБ и весом 15 кг

Это «портативный» накопитель, выполненный в форм-факторе кейса для удобной переноски, потому что носить в руках или сумке такой диск не получится из-за веса. Согласно описанию, Ultrastar Transporter весит 13 кг, а 2 кг, судя по всему, кейс.

В документах устройства значится, что накопитель «может удовлетворить потребности съёмочных групп и других компаний в хранении всех данных на месте, когда сетевые соединения слишком медленные или стоимость передачи данных слишком высока».

Ultrastar Transporter подключается к сети с помощью 200GbE через два порта QSFP112. Кроме того, в устройство встроен интерфейс 10 Gigabit Ethernet через разъём RJ45.