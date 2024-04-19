Windows 10 начал уговаривать пользователей перейти на Microsoft-аккаунт вместо локального

Сборка 19045.4353 не содержит радикальных новшеств, но включает изменение, которое может вызвать недовольство некоторых пользователей: Microsoft тестирует новый баннер в Настройках, призванный убедить владельцев локальных аккаунтов перейти на учетные записи Microsoft.

По словам Microsoft, переход на их аккаунт создает резервные копии всех ваших данных и помогает управлять подписками. Можно добавить дополнительные меры безопасности для защиты учетной записи.