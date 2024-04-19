Windows 10 начал уговаривать пользователей перейти на Microsoft-аккаунт вместо локального

Опубликовано 19 апреля 2024, 06:04
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Windows 10 начал уговаривать пользователей перейти на Microsoft-аккаунт вместо локальногоПока что можно отказаться
Microsoft выпустила свежее обновление для участников программы предварительного тестирования Windows 10.
Сборка 19045.4353 не содержит радикальных новшеств, но включает изменение, которое может вызвать недовольство некоторых пользователей: Microsoft тестирует новый баннер в Настройках, призванный убедить владельцев локальных аккаунтов перейти на учетные записи Microsoft.
По словам Microsoft, переход на их аккаунт создает резервные копии всех ваших данных и помогает управлять подписками. Можно добавить дополнительные меры безопасности для защиты учетной записи.
Если вы не хотите видеть назойливые предложения, перейдите в раздел Настройки > Конфиденциальность > Общие и отключите опцию «Показывать рекомендуемый контент в приложении Настройки». Также можно просто нажать кнопку закрытия рядом с «Войти сейчас».