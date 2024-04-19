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Компьютеры
Опубликовано 19 апреля 2024, 06:04
1 мин.

Windows 10 начал уговаривать пользователей перейти на Microsoft-аккаунт вместо локального

Пока что можно отказаться
Microsoft выпустила свежее обновление для участников программы предварительного тестирования Windows 10.
Windows 10 начал уговаривать пользователей перейти на Microsoft-аккаунт вместо локального
© Ferra.ru

Сборка 19045.4353 не содержит радикальных новшеств, но включает изменение, которое может вызвать недовольство некоторых пользователей: Microsoft тестирует новый баннер в Настройках, призванный убедить владельцев локальных аккаунтов перейти на учетные записи Microsoft.

По словам Microsoft, переход на их аккаунт создает резервные копии всех ваших данных и помогает управлять подписками. Можно добавить дополнительные меры безопасности для защиты учетной записи.

Windows 10 начал уговаривать пользователей перейти на Microsoft-аккаунт вместо локального
© Neowin

Если вы не хотите видеть назойливые предложения, перейдите в раздел Настройки > Конфиденциальность > Общие и отключите опцию «Показывать рекомендуемый контент в приложении Настройки». Также можно просто нажать кнопку закрытия рядом с «Войти сейчас».

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 10
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#Microsoft