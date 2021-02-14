Windows 10 начнет информировать, если за пользователем следят по веб-камере

Так, прямо сейчас компания тестирует функцию, информирующую пользователя о том, используется ли его камера в данный момент, пишет XDA-Developers. Речь идёт об «испытаниях» в самых ранних сборках Windows 10X. Но учитывая, что всё больше новых функций облегчённой ОС переходит в полновесную Windows 10, уже совсем скоро и новый тип информирования можно ждать в «десятке».

Напомним, что ранее в сети появлялись слухи, согласно которым и Google готовит появление схожей функциональности в грядущем Android 12.