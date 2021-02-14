Компьютеры
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Windows 10 начнет информировать, если за пользователем следят по веб-камере
Интересно, чем на это ответит macOS?
Последнее время крупные ИТ-компании взяли курс на заботу о приватности пользователей. Сначала Apple в iOS 14 начала демонстрировать, какие приложения в данный момент имеют доступ к камере и микрофону, а теперь, как оказалось, и Microsoft готовит нечто подобное для Windows 10.
Так, прямо сейчас компания тестирует функцию, информирующую пользователя о том, используется ли его камера в данный момент, пишет XDA-Developers. Речь идёт об «испытаниях» в самых ранних сборках Windows 10X. Но учитывая, что всё больше новых функций облегчённой ОС переходит в полновесную Windows 10, уже совсем скоро и новый тип информирования можно ждать в «десятке».
Напомним, что ранее в сети появлялись слухи, согласно которым и Google готовит появление схожей функциональности в грядущем Android 12.