Windows 10 научился показывать уведомления со смартфонов

Так, Microsoft выпустила обновление приложения Your Phone, которое добавляет возможность выводить оповещения со смартфонов на базе Android на экране вашего компьютера. Для установки приложения нужно иметь Windows 10 April 2018 или более новую версию. Ранее новая функция была доступна лишь участникам программы Windows Insiders в тестовом режиме, сейчас же состоялся полноценный релиз.

Если пользователь разрешит приложению выводить оповещения, то он сможет видеть уведомления о новых сообщениях в таких приложениях как WhatsApp, Facebook, Twitter и т.д. Если же уведомление отклонить, то оно отклонится и на смартфоне. В ближайшем будущем компания планирует также добавить возможность отвечать на такие сообщения прямо с ПК.