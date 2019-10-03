Windows 10 перенесёт основную нагрузку на "самые качественные" ядра в процессоре

Что интересно, чем-то подобным является и технология Intel Turbo Boost 3.0, которая запускается при помощи специально написанного под это дело драйвера. Но теперь данная технология будет работать по умолчанию как на процессорах Intel Core десятого поколения, так и на решениях семейства Ryzen третьего поколения от AMD.