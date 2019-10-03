Компьютеры
Сегодня 17:30
Windows 10 перенесёт основную нагрузку на "самые качественные" ядра в процессоре
Нечто подобное уже реализовала Intel в своем Turbo Boost 3.0
В ближайшие дни Microsoft должна выпустить обновление под номером 1909 или 19H2 для своей операционной системы Windows 10. По большей части это будет минорное обновление, но кое-что интересное в нем все же можно найти.
Одной из заметных особенностей новой сборки станет поддержка технологии “favored core”. Ее суть заключается в том, она нагружает ядра с наилучшей производительностью и самым высоким частотным потенциалом в первую очередь. Благодаря новым возможностям ожидается прирост в районе 15% в однопоточных задачах.
Что интересно, чем-то подобным является и технология Intel Turbo Boost 3.0, которая запускается при помощи специально написанного под это дело драйвера. Но теперь данная технология будет работать по умолчанию как на процессорах Intel Core десятого поколения, так и на решениях семейства Ryzen третьего поколения от AMD.
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