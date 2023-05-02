Windows 10 предсказали такую же судьбу, как и Windows 7

В частности, по их мнению, новая операционная система Microsoft так и не смогла завоевать сердца пользователей компьютеров. Многие продолжают отдавать предпочтение стабильной и проверенной временем Windows 10.

Стоит отметить, что выпущенная в 2015 году, «десятка» за шесть лет успела стать актуальной и добиться признания пользователей, которые привыкли к ней и «забыли» старые версии, такие как Windows XP.

Это, считают в Neowin, роднит операционку с долгоживущей Windows 7, которая также сохраняет свою популярность среди пользователей на протяжении многих лет.

При этом у Windows 11, выпущенной в 2021 году, нет столько времени для того, чтобы пользователи успели к ней привыкнуть. По слухам, Microsoft планирует выпустить Windows 12 уже в 2024 году.