Windows 10 установлена более чем на половине компьютеров в мире

Её основной альтернативой остаётся операционная система Windows 7 с долей в 30,34%, снизившейся с 31,83% в июле. Одна из причин роста Windows 10 — скорая смерть Windows 7, компания уже начала оповещать об этом пользователей.

На третьем месте находится macOS 10.14 с долей 5,95%, а вот Linux занимает 1,26%. Интересно, что Windows XP всё ещё занимает большую долю, чем Linux — 1,57%.