Windows 10 установлена более чем на половине компьютеров в мире

Согласно свежей статистике занимающейся веб-аналитикой компании Net Applications, операционная система Windows 10 теперь установлена более чем на половине компьютеров в мире.
По данным за август 2019 года, Windows 10 занимает долю в 50,99% от мирового рынка компьютеров. В июле она занимала лишь 48,86%. ОС впервые превысила 50% с момента выпуска в 2015 году.
Её основной альтернативой остаётся операционная система Windows 7 с долей в 30,34%, снизившейся с 31,83% в июле. Одна из причин роста Windows 10 — скорая смерть Windows 7, компания уже начала оповещать об этом пользователей.
На третьем месте находится macOS 10.14 с долей 5,95%, а вот Linux занимает 1,26%. Интересно, что Windows XP всё ещё занимает большую долю, чем Linux — 1,57%.