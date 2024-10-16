Windows 11 24H2 «сломало» скорость сеть: вместо гигабитных скоростей пользователи получили падение до 100 Мбит/сек

Жалобы начали поступать от владельцев сетевых хранилищ WD MyCloud NAS, которые после обновления заметили резкое снижение скорости передачи файлов.

Сравнительный тест на виртуальной машине с предыдущей версией Windows 11 23H2 показал, что скорость в гостевом режиме достигала 90–100 МБ/с, тогда как на новой версии системы она была сильно ограничена.

Пользователи попытались перенести настройки SMB из старой версии операционной системы в новую, но это не помогло.

Microsoft пока не дала официального комментария по этому поводу, однако очевидно, что это баг последнего обновления.